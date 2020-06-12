Байден пригрозил Трампу армией в случае отказа признавать итоги выборов

Бывший вице-президент США и предполагаемый кандидат на выборах главы страны от Демократической партии Джо Байден рассказал, что будет, если действующий президент Дональд Трамп откажется признать итоги голосования в ноябре и не покинет Белый дом.

По данным CNN, об этом спросил тележурналист Тревор Ной. В ответ бывший вице-президент заявил, что на помощь придут военные, которые "выпроводят Трампа".

Ранее Трамп обрушился на Байдена из-за критики действий властей во время беспорядков в стране. "Сонный Джо был в политике уже 40 лет и ничего не сделал. Теперь он делает вид, что знает ответы. Он даже не знает, что это за вопросы", - поиронизировал Трамп.

Отметим, что Трамп и Байден регулярно обмениваются выпадами в адрес друг друга. В мае глава Белого дома заявил, что Байдена "никогда не считали умным человеком", а также, что у него "плохая память". Байден назвал Трампа "дураком", за то, что тот не носит защитную маску в условиях пандемии коронавируса.