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12.06.2020 07:31
Рубрика: В мире

Байден пригрозил Трампу армией в случае отказа признавать итоги выборов

Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP/SAUL LOEB Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP/SAUL LOEB
Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP/SAUL LOEB

Бывший вице-президент США и предполагаемый кандидат на выборах главы страны от Демократической партии Джо Байден рассказал, что будет, если действующий президент Дональд Трамп откажется признать итоги голосования в ноябре и не покинет Белый дом.

Фото: AFP/JIM WATSON
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По данным CNN, об этом спросил тележурналист Тревор Ной. В ответ бывший вице-президент заявил, что на помощь придут военные, которые "выпроводят Трампа".

Ранее Трамп обрушился на Байдена из-за критики действий властей во время беспорядков в стране. "Сонный Джо был в политике уже 40 лет и ничего не сделал. Теперь он делает вид, что знает ответы. Он даже не знает, что это за вопросы", - поиронизировал Трамп.

Отметим, что Трамп и Байден регулярно обмениваются выпадами в адрес друг друга. В мае глава Белого дома заявил, что Байдена "никогда не считали умным человеком", а также, что у него "плохая память". Байден назвал Трампа "дураком", за то, что тот не носит защитную маску в условиях пандемии коронавируса.

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