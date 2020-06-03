Трамп назвал Байдена политическим слабаком

Президент США Дональд Трамп обрушился с выпадами на лидера Демократической партии Джо Байдена. Таким образом глава Белого дома ответил своему вероятному конкуренту по выборам на критику по поводу мер, которые власти предпринимают для наведения порядка в стране. В частности, тот высказался против разгона демонстрантов у Белого дома и негативно оценил фотографию самого Трампа после этого события.

Sleepy Joe has been in politics for 40 years, and did nothing. Now he pretends to have the answers. He doesn’t even know the questions. Weakness will never beat anarchists, looters or thugs, and Joe has been politically weak all of his life. LAW & ORDER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020

"Сонный Джо был в политике уже 40 лет и ничего не сделал. Теперь он делает вид, что знает ответы. Он даже не знает, что это за вопросы", - поиронизировал Трамп в своем Twitter.

Он добавил, что "слабость никогда не победит анархистов, мародеров или хулиганов"

- А Джо всю свою жизнь был политически слаб, - заявил президент. И заключил: "Закон и порядок!"

Ранее Трамп назвал протестующих в Нью-Йорке сограждан "сбродом и неудачниками".

Напомним, что жители США на протяжении нескольких дней продолжают устраивать по всей стране акции протеста в связи с гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда после того, как полицейский при задержании применил к нему силу.