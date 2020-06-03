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Рубрика: В мире

Трамп назвал Байдена политическим слабаком

Фото: AP Photo/Andrew Harnik Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Президент США Дональд Трамп обрушился с выпадами на лидера Демократической партии Джо Байдена. Таким образом глава Белого дома ответил своему вероятному конкуренту по выборам на критику по поводу мер, которые власти предпринимают для наведения порядка в стране. В частности, тот высказался против разгона демонстрантов у Белого дома и негативно оценил фотографию самого Трампа после этого события.

"Сонный Джо был в политике уже 40 лет и ничего не сделал. Теперь он делает вид, что знает ответы. Он даже не знает, что это за вопросы", - поиронизировал Трамп в своем Twitter.

Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu
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Он добавил, что "слабость никогда не победит анархистов, мародеров или хулиганов"

- А Джо всю свою жизнь был политически слаб, - заявил президент. И заключил: "Закон и порядок!"

Ранее Трамп назвал протестующих в Нью-Йорке сограждан "сбродом и неудачниками".

Напомним, что жители США на протяжении нескольких дней продолжают устраивать по всей стране акции протеста в связи с гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда после того, как полицейский при задержании применил к нему силу.

В мире США Дональд Трамп Беспорядки в США из-за убийства афроамериканца

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