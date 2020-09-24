Трамп прокомментировал записанный принцем Гарри предвыборный ролик

Президент США Дональд Трамп прокомментировал видео, которое сняли принц Гарри и его жена Меган Маркл.

В ролике герцог и герцогиня Сассекские призывают американцев принять участие в предстоящих президентских выборах, которые будут "самыми важными в истории". При этом пара не агитирует ни за республиканца Трампа, ни за демократа Джо Байдена. Глава Белого дома заявил, что никогда не был фанатом Меган, а Гарри пожелал большой удачи. "Она ему пригодится", - намекнул политик. Его слова приводит РИА Новости.

Напомним, Гарри и Меган тайно купили дом в Калифорнии в марте этого года и переехали жить в США. Тогда Трамп написал в Twitter, что Соединенные Штаты не будут платить за обеспечение безопасности британской пары.