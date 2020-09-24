Трамп раскритиковал Twitter из-за пометок на его постах

Президент США Дональд Трамп возмутился, что Twitter периодически ставит на его постах пометки с предупреждениями о нарушении правил соцсети. Об этом американский лидер заявил в ходе дискуссии в Белом доме, посвященной защите пользователей соцсетей от цензуры.

Twitter "регулярно запрещает посты, в которых высказывается консервативная точка зрения, включая посты президента США", - цитирует РИА Новости Трампа. По словам хозяина Белого дома, бесчисленное количество американцев попадает в "черные списки" или оказывается заблокированным в соцсетях из-за меняющихся правил компаний. Президент также обвинил соцсети в том, что они обманывают и вводят пользователей в заблуждение.

В среду минюст США передал конгрессу предложения о поправках к статье 230 закона о приличиях в сообщениях. Эти поправки направлены на борьбу с возможной цензурой в социальных сетях. Статья 230 предусматривает освобождение от ответственности онлайн-платформ за содержание комментариев пользователей, а также дает платформам возможность выступать модераторами.

Напомним, в начале сентября Twitter разместил предупреждения к двум сообщениям Трампа о голосовании по почте на предстоящих в ноябре выборах. В службе безопасности соцсети эти публикации расценили, как нарушающие правила. Ранее, в мае, Twitter впервые отметил публикацию Трампа как недостоверную. А в июле была удалена публикация президента США, в которой американский лидер поделился сообщением о том, что от коронавируса есть лекарство.