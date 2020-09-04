Twitter предупредил Трампа о нарушении правил соцсети

Twitter разместил предупреждения к двум сообщениям президента США Дональда Трампа о голосовании по почте на предстоящих в ноябре выборах. В службе безопасности соцсети эти публикации расценили, как нарушающие правила Twitter.

Отмечается, что предупреждение размещено в общественных интересах "за нарушение политики гражданского единства, а именно за призыв к людям потенциально голосовать дважды", пишет РИА Новости. При этом доступ к твитам Трампа сохранен. Их можно процитировать, но нельзя лайкнуть, ответить или ретвитнуть.

Такую реакцию соцсети вызвало разбитое на два твита сообщение Трампа от третьего сентября. Американский лидер призывает избирателей, голосующих по почте, поскорее отправить свои бюллетени, а в день голосования пойти на участок и убедиться, что их голос был учтен. Если на участке выяснится, что голос не учтен, то Трамп призвал проголосовать и там.

Напомним, в мае Twitter впервые отметил публикацию Трампа как недостоверную. А в июле была удалена публикация президента США, в которой американский лидер поделился сообщением о том, что от коронавируса есть лекарство.