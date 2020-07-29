Twitter удалил публикацию Трампа о существовании лекарства от COVID-19

Twitter удалил публикацию на странице президента США Дональда Трампа, в которой американский лидер поделился сообщением о том, что от коронавируса есть лекарство. В нем говорилось: "От COVID есть лекарство. Америка, проснись".

В Twitter указали, что удалили твит, поскольку он "нарушает нашу политику, касающуюся дезинформации по теме COVID-19", сообщает "Интерфакс", ссылаясь на телеканал NBC News.

Ранее соцсеть также заблокировала учетную запись сына президента США за распространение ложной и потенциально вредной информации о коронавирусе SARS-CoV-2. Дональд Трамп-младший разместил на своей странице видео, которое демонстрирует группу экспертов, обсуждающих использование гидроксихлорохина для лечения коронавируса.

Напомним, в мае Twitter впервые отметил публикацию Трампа как недостоверную.