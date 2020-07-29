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29.07.2020 04:59
Рубрика: В мире

Twitter удалил публикацию Трампа о существовании лекарства от COVID-19

Фото: AFP/JIM WATSON Фото: AFP/JIM WATSON
Фото: AFP/JIM WATSON

Twitter удалил публикацию на странице президента США Дональда Трампа, в которой американский лидер поделился сообщением о том, что от коронавируса есть лекарство. В нем говорилось: "От COVID есть лекарство. Америка, проснись".

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В Twitter указали, что удалили твит, поскольку он "нарушает нашу политику, касающуюся дезинформации по теме COVID-19", сообщает "Интерфакс", ссылаясь на телеканал NBC News.

Ранее соцсеть также заблокировала учетную запись сына президента США за распространение ложной и потенциально вредной информации о коронавирусе SARS-CoV-2. Дональд Трамп-младший разместил на своей странице видео, которое демонстрирует группу экспертов, обсуждающих использование гидроксихлорохина для лечения коронавируса.

Напомним, в мае Twitter впервые отметил публикацию Трампа как недостоверную.

В мире США Компании Информационные технологии Twitter Дональд Трамп Пандемия коронавируса COVID-19

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