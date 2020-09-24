В Госдуме назвали сроки принятия законов в связи с обновлением Конституции

"Обязательно", - сказал Жуков, отвечая на вопрос, успеет ли ГД до конца года принять все законы. Он уточнил, что имеет в виду принятие поправок во всех трех чтениях.

Парламентарий добавил, что первое чтение большинства инициатив главы государства пройдет в октябре. Ранее это же сообщалось по итогам заседания думского Совета.

Как уточняли в думской пресс-службе, срок предоставления отзывов и замечаний к законопроектам о правительстве и о внесении изменений в закон "О Конституционном Суде" установлен до 6 октября 2020 года. Для остальных законопроектов Совет Думы установил срок - 12 октября. Это поправки в закон "О прокуратуре РФ", "Об Уполномоченном по правам человека РФ", а также изменения в ряд других законов.

Инициативы направлены на совершенствование российского законодательства с учетом принятых изменений в Основной Закон, подчеркнули в ГД.