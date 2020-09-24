В Госдуме с оговорками поддержали идею изменить методику расчета МРОТ

В профильном комитете Госдумы поддержали идею ввести новый подход для расчета МРОТ и прожиточного минимума, однако с рядом оговорок.

Ранее стало известно, что Минтруд предложил новые правила для установления прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Газета "Коммерсант" сообщила, что идею одобрили на заседании правительства 23 сентября. Предложено с 2020 года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ до 2026 года предлагается установить на уровне 42% медианной зарплаты по России.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов признал, что подход к расчетам устарел. "Это прошлый век, когда в законе прописано, сколько пенсионер, ребенок или взрослый съедает в год яиц, макарон, хлеба", - отметил парламентарий, которого цитирует РИА Новости. Он отметил, что прожиточный минимум иногда даже снижался. Глава комитета добавил, что с идеологией медианного подхода он согласен, тем более, что он давно используется в мире - в том числе, на Западе. "Эта методика более справедливая и более логичная", - считает Нилов.

Однако для граждан, по его оценке, без разницы, какая методика используется. "Самое главное, чтобы была заработная плата, которая бы росла, чтобы прожиточные минимум соответствовал реальному прожиточному минимуму", - отметил депутат. Важно, по его словам, довести реальный МРОТ и реальный прожиточный минимум до уровня 20 тысяч рублей, а также ввести нулевую ставку НДФЛ для таких доходов.