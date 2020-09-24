В Израиле утвердили законопроект об ужесточении карантина

Кнессет (парламент Израиля) утвердил в первом чтении законопроект об ужесточении введенного неделю назад карантина c 25 сентября.

Полная изоляция экономики и общества Израиля вступит в силу в пятницу в 14 часов и продлится 16 дней, сообщает израильское агентство Ynetnews. В рамках новых ограничительных мер работа всех "второстепенных" предприятий и служб будет остановлена на это время. Молебны и протесты на открытом воздухе будут ограничены группами до 20 человек и не далее километра от дома. Синагоги будут открыты только в Йом Кипур, самый важный из праздников в иудаизме, который в этом году отмечается 28 сентября. Культовые учреждения обязали подчиняться директивам правительства в области здравоохранения. Индивидуальные занятия спортом также были ограничены одним километром от дома. Движение общественного транспорта будет сведено к минимуму.

Этим законопроектом, внесенным в кнессет, правительство Израиля, отмечают аналитики, фактически объявило чрезвычайное положение. Это означает, что теперь полицейским разрешено штрафовать протестующих, которые не соблюдают социальное дистанцирование в общественных местах.