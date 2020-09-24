В Луисвилле задержали подозреваемого в стрельбе по полицейским

Полиция задержала мужчину, открывшего огонь по стражам порядка в американском городе Луисвилл. Во время протестов в среду, 23 сентября, были серьезно ранены двое сотрудников правоохранительных органов. Их жизням сейчас ничего не угрожает, пострадавшие в стабильном состоянии, рассказал телеканалу ABC News шеф полиции в американском штате Кентукки Роберт Шредер.

"Поговорил с губернатором Кентукки Энди Бишаром, мы готовы работать вместе, незамедлительно по запросу!", - прокомментировал происходящее в регионе президент США Дональд Трамп.

Беспорядки в Луисвилле начались после слушаний в суде, где рассматривалось дело полицейского в связи со смертью афроамериканки Брионны Тейлор. Протестующие сочли обвинения прокурора недостаточными. Стража порядка не обвинили напрямую в гибели Тейлор.

Для разгона демонстрантов были задействованы силы Национальной гвардии. Мэр города Грег Фишер объявил о введении комендантского часа.