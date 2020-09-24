В отношении адвоката Добровинского возбуждено второе дисциплинарное производство

В Адвокатской палате Москвы возбуждено еще одно дисциплинарное производство в отношении Александра Добровинского, представлявшего интересы потерпевших в деле Михаила Ефремова. Об этом сообщили в пресс-службе палаты агентству ТАСС.

Как пояснили представители адвокатской палаты, дисциплинарное производство возбуждено по результатам рассмотрения представления Главного управления Минюста по Москве и будет рассматриваться совместно с первым дисциплинарным производством, ранее возбужденным президентом Федеральной палаты адвокатов РФ. Иными словами, оба дела касаются одного и того же: поведения адвоката в резонансном деле в трагической аварии с участием Михаила Ефремова.

Ранее, напомним, статуса адвоката был лишен Эльман Пашаев, защищавший актера. В профессиональном сообществе действия обоих адвокатов подверглись критике. В Минюсте полагают, что "высказывания адвокатов содержат признаки нарушений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвокатов. Они также демонстрируют пренебрежительное отношение к правилам адвокатской профессии и указывают на игнорирование корпоративной дисциплины, этики и нравственности".