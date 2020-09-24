В Турции зафиксировали появление опасного вида комаров

В Турции специалисты зафиксировали быстрое распространение азиатского тигрового комара. Как отметил доцент Стамбульского университета Керем Этера, этот вид намного агрессивнее, чем другие комары, и может переносить желтую лихорадку и вирус Зика.

Большие скопления опасных насекомых были обнаружены в крупных районах Стамбула, хотя ранее они не появлялись на территории страны. Исследователи полагают, что данный вид способен легко адаптироваться, пишет РИА Новости, ссылаясь на HabberTurk. Эти комары атакуют в течение всего дня, особенно когда человек находится на открытом воздухе.

По данным специалистов, укус азиатского тигрового комара опасен также тем, что вызывает повышенную аллергическую реакцию, провоцируя длительный зуд и покраснение.