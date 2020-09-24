Видео: как оторвать дверь своей машины на парковке

Видеорегистратор запечатлел необычное происшествие на парковке в Гонконге. Женщина за рулем Porsche Cayenne выезжала со своего места, и зацепила стоящую рядом пятерку BMW.

Услышав скрежет, она в панике выскочила из машины, забыв про стояночный тормоз. В этот момент Cayenne начал откатываться назад.

Женщина попыталась затормозить машину руками, но еще секунда, и открытая дверь цепляется за колонну, отгибаясь в обратную сторону - петли практически отрываются.

В итоге Cayenne просто уперся в стену. По информации гонконгских журналистов, в результате инцидента никто не пострадал.