Volkswagen заплатит бразильцам за диктатуру

В четверг в Сан-Паулу подписан документ, в соответствии с которым дочернее предприятие немецкого автомобилестроительного концерна Volkswagen выплатит своим бывшим сотрудникам или их потомкам более 5 миллионов евро. Это компенсация за то, что они пострадали в годы правления в Бразилии военной хунты (1964-1985 гг.) из-за коллаборационистской позиции руководства предприятия.

Начало этой истории положила коллективная петиция, поданная пять лет назад работавшими во времена военной диктатуры сотрудниками бразильского филиала Volkswagen. В ней они требовали компенсировать моральный и экономический ущерб, который был им причинен в те годы.

Немецкие СМИ, пишет Süddeutsche Zeitung, занялись расследованием этой проблемы и выяснили: бразильская дочка Volkswagen активно участвовала в политическом преследовании и разоблачении противников военного режима на своем предприятии. Взять хотя бы тот факт, что охрана завода в Сан-Паулу фактически оказалась в роли секретного агента хунты и шпионила за своими работниками, а руководство никак не препятствовало арестам "политически неблагонадежных" на территории завода, и тем самым обрекало их на пытки в застенках спецслужб хунты. Причем, как стало известно, об арестах на территории бразильского филиала был проинформирован и глава правления Volkswagen в Вольфсбурге, но ничего не предпринял.

Все эти факты подтвердили и прокуратура ФРГ, и даже ангажированный Volkswagen историк из университета Билефельда Кристофер Коппер. Последний, к слову, заявил: это первый случай после нацистского прошлого, когда немецкое предприятие взяло на себя ответственность за нарушение прав своих сотрудников.