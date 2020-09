Вышел сюжетный трейлер игры The Medium

На грустной летней презентации Xbox Games Showcase одним из немногих ярких событий стал показ необычной игры The Medium.

Ее отличительной особенностью является то, что главная героиня существует одновременно в двух параллельных мирах, и на этом аспекте строится большая часть геймплея.

На YouTube-канале IGN опубликован новый сюжетный трейлер, в котором геймеров знакомят с завязкой истории.

В нем протагонистка-медиум рассказывает, что потратила всю свою жизнь на изучение потустороннего мира и с самого детства сталкивалась с такими ужасами, которые запросто могут сломать даже взрослого человека.

В ролике показано, как она встречает девочку по имени Грусть, которая прячется от чудовища, появившегося благодаря выплеску отрицательных человеческих эмоций - стыда, чувства беспомощности и ярости.

Монстра озвучил великолепный Трой Бейкер (Джоэл из The Last of Us, Хиггс из Death Stranding и т.д.), саундтрек написал Акира Ямаока, сделавший себе имя на серии хорроров Silent Hill.

The Medium выходит на ПК и Xbox Series S/X в конце 2020 года.