Вышел трейлер "Дела чикагской семерки" с Редмэйном, Коэном и Китоном

В Сети появился полноценный трейлер драмы "Дело чикагской семерки" (The Trial of the Chicago 7), поставленной по собственному сценарию лауреатом "Оскара" Аароном Соркиным ("Джобс", "Социальная сеть").

Ролик размещен на YouTube-канале сервиса Netflix.

Скрипт ленты частично основан на документальном фильме Бретта Моргена "Чикагская десятка". В центре ее - громкий судебный процесс 1969 года, когда обвинения в заговоре против американского правительства были выдвинуты участникам антивьетнамского карнавала в Чикаго.

Выступление это, изначально планировавшееся как мирный протест, в итоге вылилась в силовое противостояние с полицией и Национальной гвардией. С применением слезоточивого газа и всем таким прочим.

В итоге организаторам были предъявлены обвинения в заговоре с целью подстрекательства к бунту. Процесс длился больше полугода, оставил значительный след в новой истории США. И несложно заметить, насколько показательно некоторые сцены трейлера перекликаются с нынешними событиями в Америке.

В фильме снялись Эдди Редмэйн, Саша Барон Коэн, Яхья Абдул-Матин II, Джозеф Гордон-Левитт, Фрэнк Ланджелла, Майкл Китон, Джереми Стронг, Джон Кэрролл Линч.

Премьера - 16 октября.