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Вышел трейлер российского сериала "Взрыв"

Новости
    24.09.2020, 15:30
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ PREMIER Фото: youtube.com/ PREMIER
Фото: youtube.com/ PREMIER

На YouTube опубликован трейлер нового сериала Ильи Куликова "Взрыв".

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер российского комедийного сериала "Беспринципные"

Проект сценариста таких хитов, как "Глухарь", "Полицейский с Рублёвки" и "Аванпост", рассказывает историю десяти человек, которые пережили взрыв в подъезде московской пятиэтажки.

Официальная версия - утечка бытового газа, "но в это верят не все".

"В один миг эти люди теряют всё: близких и родственников, крышу над головой, имущество. Одиночество, безысходность, пороки современного общества начинают затягивать их в свои сети. Смогут ли они противостоять этому и начать новую жизнь или так и сгниют на дне?" - вопрошает синопсис.

Фото: youtube.com
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Режиссер - Андрей Мармонтов ("Даша Васильева", "Иван Подушкин"). В ролях:

Дмитрий Чеботарёв, Нина Гогаева, Владислав Павлов, Екатерина Симаходская, Сергей Жарков, Алена Ковалева, Алина Бабак.

Премьера - уже сегодня, 24 сентября, на Premier.

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