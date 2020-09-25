Apple выпустила обновление iOS 14. Почему его важно установить

С выходом iOS 14 пользователи iPhone получили возможность выбирать браузер и почтовый клиент по умолчанию. Однако из-за ошибки эти параметры сбрасывались при перезагрузке. В новых iOS и iPadOS 14.0.1 этот недостаток исправлен.

Кроме того, была устранена ошибка, которая приводила к неработоспособности приложения "Камера" на iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Пожалуй, этих двух причин вполне достаточно, чтобы обновиться.

Среди других исправлений: устранена ошибка подключения к сетям Wi-Fi, устранена проблема отправки электронных писем через некоторые почтовые службы, налажена работа виджета News, в котором могли не показываться изображения.

iOS 14 и iPadOS 14 стали доступны на минувшей неделе. Они получили множество улучшений: виджеты на главном экране, компактный интерфейс звонков.