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Apple выпустила обновление iOS 14. Почему его важно установить

Текст:   Антон Благовещенский
25.09.2020,  
12:20
Фото: Олег Прасолов/РГ Фото: Олег Прасолов/РГ
Фото: Олег Прасолов/РГ

С выходом iOS 14 пользователи iPhone получили возможность выбирать браузер и почтовый клиент по умолчанию. Однако из-за ошибки эти параметры сбрасывались при перезагрузке. В новых iOS и iPadOS 14.0.1 этот недостаток исправлен.

Кроме того, была устранена ошибка, которая приводила к неработоспособности приложения "Камера" на iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Пожалуй, этих двух причин вполне достаточно, чтобы обновиться.

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Среди других исправлений: устранена ошибка подключения к сетям Wi-Fi, устранена проблема отправки электронных писем через некоторые почтовые службы, налажена работа виджета News, в котором могли не показываться изображения.

iOS 14 и iPadOS 14 стали доступны на минувшей неделе. Они получили множество улучшений: виджеты на главном экране, компактный интерфейс звонков.

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