"Атлетико" объявил о переходе Луиса Суареса

Уругвайский нападающий Луис Суарес официально стал игроком мадридского "Атлетико".

В пятницу столичный клуб официально объявил о подписании контракта с бывшим форвардом "Барселоны" Луисом Суаресом. Как сообщает официальный сайт "Атлетико", контракт подписан сроком на два года. Финансовая сторона сделки не раскрывается.

В пятницу Суарес прошел медосмотр, который не выявил проблем со здоровьем, после чего поставил подпись под контрактом.

"К нам присоединился отличный бомбардир с большим опытом работы в Европе, который всегда отличался самоотверженностью на поле и считался одним из лучших на своей позиции в мире", - говорится в сообщении "Атлетико".

Ранее Суарес выступал за "Насьональ", "Гронинген", "Аякс", "Ливерпуль" и "Барселону". С каталонским клубом он четыре раза становился чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.