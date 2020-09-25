Букингемский дворец "затянет пояса" из-за пандемии

Букингемский дворец принял решение урезать расходы на 35 миллионов фунтов стерлингов из-за пандемии, а также превышения лимита отдельными членами королевской семьи.

Финансовые отчеты свидетельствуют о непомерных тратах герцога и герцогини Сассекских, Меган Маркл и принца Гарри. За три месяца до того, как они отказались от исполнения королевских обязанностей, стоимость чартерных и регулярных рейсов четы составила 245 643 фунтов стерлингов. Вторым по стоимости был чартерный рейс принца Чарльза на сумму 210 345 фунтов стерлингов, вылетевшего в Оман, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью султана Кабуса. Дворец также подтвердил, что чета Сассексов потратила на ремонт их частной резиденции в Виндзоре 2,4 миллиона фунтов стерлингов за счет государства, после чего пара переехала на постоянное место жительства в Лос-Анджелес, сообщает Guardian. Кроме того, принц Эндрю, который вовлечен в громкое дело о посягательствах в США, заказал чартерный рейс на 16 тысяч фунтов стерлингов на турнир по гольфу в Северной Ирландии. Источник сообщил, что он посетил гольф-клуб в качестве "покровителя", а чартерный рейс якобы был "единственным способом заставить его выполнить свои обязательства".

По прогнозу, сокращение из-за пандемии числа посетителей королевских резиденций приведет к тому, что Букингемский дворец будет терять около 5 миллионов фунтов стерлингов каждый год как минимум в течение следующих трех лет, заявил сэр Майкл Стивенс, казначей Елизаветы II. Грэм Смит, аналитик группы Republic, заявил, что отчеты не раскрывают ежедневное злоупотребление деньгами членами королевской семьи во время более коротких поездок по стране, использования вертолетов, когда они могли ехать на машине или передвигаться поездом.

В связи с предстоящими финансовыми трудностями в Букингемском дворце уже осуществляются некоторые меры, в том числе прекращение набора персонала, замораживание заработной платы и сокращение второстепенных расходов. Ожидается, что в следующем году королева получит 86,3 миллиона фунтов стерлингов из суверенного гранта, финансируемого налогоплательщиками, как на выполнение служебных обязанностей, так и на ремонт своего дворца.