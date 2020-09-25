Chrysler и Dodge попали под отзыв в России: все из-за опасных эмблем

Росстандарт объявил о том, что концерн FCA отзывает в России 1099 автомобилей Chrysler и Dodge, реализованных с февраля 2007 года. В ремонт отправятся модели Chrysler Town&Country, Grand Voyager, Dodge Nitro.

Причина - эмблема на водительской подушке безопасности может быть плохо закреплена или ее крепление может ослабнуть.

В момент срабатывания подушки безопасности незакрепленные детали могут полететь в водителя и пассажиров, причинив им вред.

Всех владельцев дефектных автомобилей пригласят в ближайший сервисный центр, где на отозванных автомобилях бесплатно выполнят временный ремонт: демонтируют эмблемы и крепления. В сообщении Росстандарта уточняется, что решение для окончательного ремонта будет найдено позже.

Ранее на этой неделе были отозваны 87 автомобилей Audi Q5, реализованных в 2020 году. Причина отзыва транспортных средств: на отдельных передних сиденьях может иметь место дефект зазора на механизме регулировки спинки сиденья.