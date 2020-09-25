Греция предложила России возобновить авиасообщение с 1 октября

Греция предложила России с 1 октября возобновить авиасообщение между странами. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах. Сейчас Афины ждут ответ Москвы.

"Мы предлагаем возобновить полеты по протоколам, которые соответствуют текущей эпидемиологической ситуации. Ведутся переговоры", - заявили в греческом посольстве. Источники печатного издания также добавили, что речь идет о нескольких рейсах в неделю, выполнять которые будут как российские, так и греческие перевозчики.

Напомним, границы для россиян Греция открыла еще 7 сентября. Правда, сразу было оговорено, что пускать в страну будут максимум 500 человек в неделю. Прилетающие в Афины, Салоники и Ираклион туристы должны, помимо визы, иметь при себе справку, подтверждающую отсутствие коронавируса (отрицательный тест), а также ваучер на отель.