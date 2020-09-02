Власти Греции объявили об открытии границы для россиян с 7 сентября

Греция с седьмого сентября открывает границу для граждан России. Пока разрешен въезд до 500 человек в неделю при наличии отрицательного теста на коронавирус и ваучера на отель. Информация опубликована в официальном правительственном вестнике страны.

Уточняется, что разрешение будет действовать две недели. Въехать на территорию Греции можно будет через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. За день до прибытия нужно будет заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав в ней свои контактные данные и место пребывания в Греции, пишет РИА Новости.

С середины мая Греция начала открывать свои пляжи для посещения, а с июня заработали отели. Ранее они были недоступны из-за карантина, который в стране ввели в конце марта.

Из-за пандемии коронавируса Россия с марта также приостановила регулярные и чартерные полеты за рубеж. Исключение сделали только для вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и некоторых других перелетов. С первого августа авиасообщение возобновилось. И постепенно увеличивается список стран для путешествий.