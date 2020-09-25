ИКАО призвала приостановить выдачу новых лицензий пакистанским пилотам

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) рекомендовала властям Пакистана приостановить выдачу летных лицензий местным пилотам. Это связано с выявленными многочисленными нарушениями в сфере авиационных перевозок.

В ходе проверки, начатой в конце мая, возникли вопросы к 262 пилотам, лицензии которых вызвали подозрение. В итоге без документов, позволяющих управлять воздушным судном, остался 161 пилот. Их квалификация была признана недействительной, пишет ТАСС.

Напомним, 22 мая в Карачи во время посадки разбился самолет Airbus A320, принадлежащий компании Pakistan International Airlines. По предварительным данным, основной причиной трагедии стал человеческий фактор. Пилоты не выполнили вовремя необходимые для успешной посадки лайнера процедуры, так как были увлечены разговорами о коронавирусе. В авиакатастрофе погибли 97 человек. В ходе расследования выяснилось, что 262 из 850 пилотов в Пакистане имеют фальшивые или купленные за деньги дипломы о летной квалификации.