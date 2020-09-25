Комиссия ГД направила обращение в Бундестаг по ситуации с Навальным

В думской Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России предложили Бундестагу совместно расследовать инцидент с Алексеем Навальным. Депутаты ГД направили по этому поводу письмо президенту Бундестага ФРГ Вольфгангу Шойбле.

Российская сторона, как говорится в обращении, предлагает создать совместную комиссию или рабочую группу с участием депутатов обеих стран для осуществления парламентского контроля за ходом расследования ситуации с Навальным. Письмо подписали все члены комиссии во главе с ее председателем Василием Пискаревым.

В документе подчеркивается, что западными СМИ и рядом политиков Германии была развернута "массированная кампания по поводу якобы преднамеренного отравления Россией блогера Алексея Навального". Эта спланированная акция, по мнению депутатов ГД, направлена на возбуждение конфронтации и причиняет ущерб развитию российско-германских отношений".

В Думе напомнили коллегам из Бундестага об уже налаженном эффективном взаимодействии между парламентами. Депутаты заявили, что готовы и дальше такое сотрудничество развивать. На это же они надеются и от германской стороны.

- Надеемся, что парламентарии Германии предпримут необходимые усилия, чтобы побудить власти ФРГ к проведению независимого расследования на территории своей страны, - отметили авторы письма.

Они призвали немецких коллег к взаимодействию с Россией, которая "проявляет в этом вопросе максимальную открытость".

Ранее Василий Пискарев сообщил журналистам, что информация о причастности западных стран к ситуации вокруг Алексея Навального нашла подтверждение. Он назвал журналистам цели, которые, по мнению членов Комиссии, преследует данная кампания. Во-первых, подорвать экономическое развитие России с помощью новых санкций - "в первую очередь, используя методы недобросовестной конкурентной борьбы, остановить "Северный поток-2". Еще одна цель - заблокировать контакты российских НИИ - разработчиков лекарств и противовирусных вакцин, в том числе от COVID-19. А также - разрушить братский союз России с Беларусью и другими дружественными странами, повторив "украинский" сценарий 2014 года.