Lada Vesta исполнилось пять лет. Вспоминаем самые редкие версии модели

25 сентября Lada Vesta отмечает свой первый юбилей - 5 лет со дня старта серийного производства. За это время семейство Vesta пополнилось седаном, универсалом, их кросс-версиями. "Российская газета" решила вспомнить о самых редких модификациях модели.

Vesta WTCC

Фото: Валерий Карташов

Lada Vesta для участия в серии гонок World Touring Car Championship (WTCC). Гоночный болид выступал в чемпионате всего два года - сезоны 2015 и 2016. В конце 2016 года заводская команда Lada Sport покинула WTCC из-за решения АвтоВАЗа закрыть программу мирового туринга в пользу российской серии кольцевых гонок (РСКГ).

"Туринговая" Lada Vesta получила углепластиковый кузов с расширением и огромным спойлером, а также салон с каркасом безопасности, гоночными "ковшами", системой пожаротушения.

Спортивная модификация имеет следующие габаритные размеры: колёсная база 2685 мм (против 2635 мм), длина 4628 мм (4410мм), ширина 1950 (1764 мм).

Под капотом машины располагается 1,6-литровый двигатель французской компании Oreca на 380 сил. Коробка - 6-ступенчатая секвентальная с регулируемым дифференциалом Xtrack, тормоза AP Racing, телеметрия Motec, задняя подвеска типа MacPherson. Максимальная скорость 380-сильного седана составляет 275 км/ч.

Vesta Signature

Фото: Валерий Карташов

Lada Vesta Signature - удлинённая на 25 см версия модели. Она выпускалась с 2015 года по 2018 год исключительно по индивидуальным заказам. Всего было изготовлено четыре экземпляра. Signature задумывался как представительский автомобиль для руководства АвтоВАЗа, так и для сторонних продаж. С уходом Бу Андерссона проект "заглох".

Снаружи роскошная Lada Vesta имеет 17-дюймовые колёсные диски, декоративные молдинги сбоку, антенну-плавник, плоский (запираемый) лючок бензобака, форсунки омывателя на "жабо", кнопку открывания багажника. Внутри дополнительные 20 см пространства для пассажиров заднего ряда. Вместо заднего дивана установлены два комфортабельных кресла с бокс-подлокотником. Салон полностью отделан кожей и алькантарой.

Удлинённый седан оснащается дополнительной шумоизоляцией, перенастроенной подвеской, а также двигателем объёмом 1,8 литра мощностью 122 л.с. со сниженными механическими потерями и вибрациями. Vesta Signature в годы производства стоила примерно 1 000 000 рублей.

Vesta EV

Фото: Валерий Карташов

Впервые АвтоВАЗ представил Lada Vesta EV (Electric Vehicle) в 2016 году.

Экспериментальный электромобиль оборудован электромотором мощностью 60 кВт (80 л. с.) и литий-ионными батареями энергоёмкостью 25 кВт/ч. Запас хода на одной зарядке составляет 150 км, разгон до 100 км/ч - 15,5 секунды, максимальная скорость - 140 км/ч. Vesta стала тяжелее - 1405 кг вместо 1270 кг.

Vesta EV отличается от обычной версии синей эмалью "Блюз", шильдиком EV на крышке багажника, зарядным разъёмом, декоративной накладкой в подкапотном пространстве, оригинальным щитком приборов, селектором режимов движения.

Ожидалось, что после прохождения финальной сертификации Vesta EV увидит свет в 2017 году, но электрокар так и не пошёл в мелкосерийное производство. Вазовцы ограничились тремя рабочими прототипами. Предварительная стоимость указывалась в районе 1 500 000 рублей.

Vesta CNG

Фото: Валерий Карташов

Lada Vesta CNG производится с лета 2017 года на тольяттинском заводе "АТС". Модель стала первым серийным легковым автомобилем с газобаллонным оборудованием (ГБО) в России. В сентябре 2018 года был собран двухтысячный экземпляр.

Седан работает как на бензине, так и сжатом природном газе (метане). В багажнике двухтопливной Lada Vesta установлен металлокомпозитный баллон ёмкостью 90 литров, рассчитанный на 18 кубометров газа. Сам штуцер для заправки газом располагается рядом с горловиной топливного бака. Такое решение инженеры АвтоВАЗа предусмотрели на этапе проектирования Vesta.

По сравнению с бензиновой версией мощность 1,6-литрового двигателя у CNG ниже - 98 л. с. (против 106 л. с.). Полностью заправленный автомобиль способен проехать около 1000 километров без дозаправки. Сегодня цены на Vesta CNG лежат в диапазоне от 860 900 до 994 900 рублей.

Vesta Sport

Продажи Lada Vesta Sport стартовали в самом начале 2019 года. Цены начинаются с 1 066 900 рублей и заканчиваются на отметке 1 102 900 рублей.

Сваренные, окрашенные и частично собранные Lada Vesta отправляют с завода Lada Ижевск в Тольятти, где на конвейере предприятия Lada Sport (спортивное подразделение АвтоВАЗа) их вручную доукомплектовывают "спортивными" элементами. По сравнению с гражданским седаном в "заряженную" модификацию вазовцы внесли 228 изменений.

Vesta Sport оснащается 145-сильным форсированным 1,8-литровым "атмосферником" с крутящим моментом 187 Нм. Мотор работает в связке с 5-ступенчатой механической коробкой передач JR5. Максимальная скорость составляет 198 км/ч, время разгона от нуля до "сотни" - 9,6 секунды.

В шасси применены новые амортизаторы и стойки, тормоза с дисками увеличенного диаметра, заниженная подвеска с клиренсом в 162 мм.

Спорт-версия Vesta получила аэродинамический обвес, расширенную колею с передними пластиковыми крыльями, оригинальные 17-дюймовые диски на пяти болтах, спойлер на крышке багажника и антенну-плавник на крыше.

В салоне появились кресла с развитой боковой поддержкой, обновлённая комбинация приборов, чёрный потолок, атмосферная LED-подсветка, декоративные элементы под "карбон", накладки на педалях и порогах. Рулевое колесо, рукоятка КП, ручник и подлокотник отделаны кожей.

За первые месяцы продаж Vesta Sport разошлась тиражом в 217 автомобилей. За один год дилеры российской марки реализовали всего 750 четырёхдверок.