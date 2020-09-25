Марка Infiniti показала предтечу нового поколения кроссовера QX60

Infiniti рассекретила концептуальный кроссовер QX60 Monograph, который является предвестником нового поколения модели QX60, - его обещают представить в следующем году.

Как это обычно бывает с концептами, никакой конкретики об автомобили в компании не рассказали, лишь общие фразы о глобальном переосмыслении подхода, кардинальной трансформации имиджа, о том, что у модели появилась мускулистость пропорций, а кажущаяся на первый взгляд простота является на самом деле отсылкой к какой-то древнейшей японской философии.

Если сравнивать QX60 Monograph с текущей серийной версией кроссовера, то разница, конечно, разительна: визуально поднятый центр тяжести создаёт впечатление высокой посадки, задняя стойка кузова была заменена на "парящую", скрыв эффект кургузости.

Вдохновение для фар и фонарей дизайнеры компании черпали в электрическом радиаторе, а для решётки - в оригами, а узор на стеклянной крыше создавался под впечатлением от складок на кимоно.

В Infiniti пообещали сохранить основные преимущества QX60 в новом поколении: простор и комфорт трёхрядного салона, но фотографий внутреннего пространства концепта не представили.

Ключевым рынком для Inifiniti QX60 является США, где при общем объёме 118 000 автомобилей на QX60 приходится почти треть продаж.

В России цена на кроссовер начинается от 3 435 000 рублей (2019 модельный год, с учётом скидки по трейд-ин).

Фото: Пресс-служба Infiniti.