Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
25.09.2020 07:38
Рубрика: Легковые авто

Марка Infiniti показала предтечу нового поколения кроссовера QX60

Текст: Константин Руссов
Infiniti рассекретила концептуальный кроссовер QX60 Monograph, который является предвестником нового поколения модели QX60, - его обещают представить в следующем году.
Фото: Пресс-служба Infiniti. Фото: Пресс-служба Infiniti.
Фото: Пресс-служба Infiniti.
Фото: Пресс-служба Mazda.
Кроссовер Mazda CX-30 получит российскую прописку

Как это обычно бывает с концептами, никакой конкретики об автомобили в компании не рассказали, лишь общие фразы о глобальном переосмыслении подхода, кардинальной трансформации имиджа, о том, что у модели появилась мускулистость пропорций, а кажущаяся на первый взгляд простота является на самом деле отсылкой к какой-то древнейшей японской философии.

Если сравнивать QX60 Monograph с текущей серийной версией кроссовера, то разница, конечно, разительна: визуально поднятый центр тяжести создаёт впечатление высокой посадки, задняя стойка кузова была заменена на "парящую", скрыв эффект кургузости.

Вдохновение для фар и фонарей дизайнеры компании черпали в электрическом радиаторе, а для решётки - в оригами, а узор на стеклянной крыше создавался под впечатлением от складок на кимоно.

В Infiniti пообещали сохранить основные преимущества QX60 в новом поколении: простор и комфорт трёхрядного салона, но фотографий внутреннего пространства концепта не представили.

Ключевым рынком для Inifiniti QX60 является США, где при общем объёме 118 000 автомобилей на QX60 приходится почти треть продаж.

В России цена на кроссовер начинается от 3 435 000 рублей (2019 модельный год, с учётом скидки по трейд-ин).

Фото: Пресс-служба Infiniti.
Фото: Пресс-служба Infiniti.
Как россияне выбирают свой первый автомобиль
#Infiniti