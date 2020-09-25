Минобороны Сербии подтвердило гибель двух пилотов разбившегося МиГ-21

Минобороны Сербии сообщило, что утром 25 сентября в результате падения самолета МиГ-21 оба пилота погибли.

По данным агентства ТАНЮГ, также пострадал местный житель, у дома которого произошла авиакатастрофа.

Экипажу удалось отвести многотонную машину от близлежащего населенного пункта Брасина, что, скорее всего, помешало летчикам вовремя катапультироваться.

Ранее сообщалось, что самолет потерпел катастрофу во время учебно-тренировочного полета. Оружия на его борту не было. Для расследования авиационного происшествия создана специальная комиссия.