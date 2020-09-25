Назван главный показатель для оценки второй волны коронавируса

Говорить о второй волне коронавируса в России некорректно, а оценивать ситуацию в стране необходимо объективно, сравнивая две цифры: число заболевших и выздоровевших. "Вот в Москве количество выписанных стабильно превышает количество госпитализированных и выявленных. И это очень хорошая динамика", - рассказала РБК Лариса Попович, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ.

Вирусолог Анатолий Альтштейн тоже считает, что все не так плохо, как кажется на первый взгляд. Безусловно, наблюдается некоторый подъем заболеваемости COVID-19, однако нельзя сказать, что это новая волна коронавируса. "В России не заканчивалось то, что называлось первой волной. У нас с задержкой ситуация где-то улучшалась, где-то ухудшалась", - добавила Попович.