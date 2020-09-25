Песков рассказал о перспективах введения ограничений в связи с коронавирусом

В ответ на просьбу оценить ситуацию с коронавирусом представитель Кремля отметил определенный рост числа заболевших. "Вместе с тем ранее предпринятые меры по мобилизации системы здравоохранения - и в Москве, и в регионах, позволяют в гораздо более контролируемом режиме держаться на фоне проявлений пандемии", - подчеркнул он.

На вопрос о том, будут ли вводиться более серьезные запреты, Песков ответил: "Насколько мне известно, в настоящий момент об этом речи не идет".

"Безусловно, рост цифр, конечно, наверное, должен быть поводом для нас всех просто быть гораздо более аккуратными и больше заботиться о себе и своих близких", - заключил представитель Кремля.