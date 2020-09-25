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По шокирующему рассказу Стивена Кинга снимут мультфильм

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    25.09.2020, 13:40
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Еще немного ценных новостей о "Калейдоскопе ужасов" (Creepshow) - перезапуске одноименной линейки классических хорроров в формате сериала.

Фото: ТНТ
Сериал "Игра на выживание" продлен на второй сезон

Как стало известно, "Тот, кто хочет выжить" (Survivor Type), один из самых шокирующих рассказов Стивена Кинга, все-таки получит экранизацию, о чем ранее ходили слухи.

Уточнено: выйдет она как специальный анимационный выпуск Creepshow - передает Bloody Disgusting.

Рассказ, впервые опубликованный в 1982-м, далее вошел в прославленный авторский сборник писателя 1985 года "Команда скелетов".

Фото: youtube.com/ IGN
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По его сюжету не слишком чистоплотный в моральном плане, но одаренный хирург Ричард Пайн Пинцетти после кораблекрушения оказывается единственным выживших на голой скале посреди океана - без еды, но с саквояжем, полным наркотиков и медицинских инструментов. В какой-то момент добрый доктор доходит до ручки и начинает ампутировать и поедать части собственного тела.

Озвучкой главного героя займется Кифер Сазерленд ("24 часа"). Режиссер - Грег Никотеро ("Ходячие мертвецы").

Премьера - 26 октября.

Ранее рассказ был дважды экранизирован в формате короткого метра - в 2011 и 2012 годах.

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