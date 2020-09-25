Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков полагает, что пока рано говорить о том, каких правил придется придерживаться участникам Олимпийских игр в Токио летом 2021 года.

Накануне, к примеру, появилась информация, что все спортсмены должны будут пройти тест на коронавирус по прилете в Японию, а также перед вылетом из страны.

- Наша позиция основывается на опыте, который мы приобрели, - сказал Поздняков журналистам после окончания заседания исполкома ОКР. - Мы не можем знать, как будет проходить Олимпиада и при каких условиях. Это станет понятно только за несколько месяцев до Игр. Те правила, которые уже были озвучены, только предлагается ввести. О конкретных мерах можно будет говорить только в конце марта - начале апреля.