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25.09.2020 16:33
Рубрика: Общество

Гадюка из автомобиля на юге Москвы оказалась болотным ужом

Текст: Ирина Огилько
Фото: Пресс служба Департамента ГОЧСиПБ Фото: Пресс служба Департамента ГОЧСиПБ
Фото: Пресс служба Департамента ГОЧСиПБ

Змея, по виду напоминавшая гадюку, которая в четверг заползла в автомобиль москвича, оказалась водяным ужом. После того, как ее вытащили спасатели, она была передана и находится в центре реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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"Найденная змея оказалась водяным ужом и могла заползти к москвичу в машину в поисках тепла во время миграции, сейчас она находится в центре передержки московского департамента природопользования и охраны окружающей среды, - объясняет начальник отдела по сохранению биоразнообразия департамента Сергей Бурмистров. - Этот вид неядовитый и не несет опасности для человека. Он здоров и находится в хорошей физической форме, специалисты обследуют его и выпустят на волю в октябре вместе с другими животными центра, которые прошли соответствующую реабилитацию"

В департаменте "РГ" напомнили, что в разгаре сезон осенней миграции змей, связанный с понижением температуры воздуха в ночное время. Укус гадюки, которую вполне реально встретить на природных территориях Москвы, опасен аллергической реакцией на компоненты яда. Спасти жизнь в случае атаки змеи может только экстренная госпитализация. В Москве все гадюки занесены в Красную книгу.

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