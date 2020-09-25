Гадюка из автомобиля на юге Москвы оказалась болотным ужом

Змея, по виду напоминавшая гадюку, которая в четверг заползла в автомобиль москвича, оказалась водяным ужом. После того, как ее вытащили спасатели, она была передана и находится в центре реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"Найденная змея оказалась водяным ужом и могла заползти к москвичу в машину в поисках тепла во время миграции, сейчас она находится в центре передержки московского департамента природопользования и охраны окружающей среды, - объясняет начальник отдела по сохранению биоразнообразия департамента Сергей Бурмистров. - Этот вид неядовитый и не несет опасности для человека. Он здоров и находится в хорошей физической форме, специалисты обследуют его и выпустят на волю в октябре вместе с другими животными центра, которые прошли соответствующую реабилитацию"

В департаменте "РГ" напомнили, что в разгаре сезон осенней миграции змей, связанный с понижением температуры воздуха в ночное время. Укус гадюки, которую вполне реально встретить на природных территориях Москвы, опасен аллергической реакцией на компоненты яда. Спасти жизнь в случае атаки змеи может только экстренная госпитализация. В Москве все гадюки занесены в Красную книгу.