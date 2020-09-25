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25.09.2020 11:21
Рубрика: Происшествия

Перед судом предстанет экс-депутат, присваивавший зарплаты помощников

Текст: Иван Петров
Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата Московской городской Думы 7-го созыва Олега Шереметьева (член фракции "КПРФ"). Об этом сообщается на официальном сайте столичной прокуратуры.
Олег Шереметьев. Фото: Артем Геодакян/ТАСС Олег Шереметьев. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Олег Шереметьев. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере". Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки", - рассказали в надзорном ведомстве.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Обвиняемый, по версии следствия, являясь "должностным лицом, осуществляющим функции представителя власти на период своих полномочий депутата Мосгордумы, а также организационно-распорядительные функции, связанные с руководством находящихся в его служебном подчинении госслужащими, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета города и личное обогащение, в период с октября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат думы документы о выплате своему помощнику денежных средств в общей сумме более 2 млн рублей". Эти документы содержали "заведомо ложные сведения о выполнении особо важных и сложных заданий, которые за вычетом налога поступили на дебетовую карту помощника депутата".

В дальнейшем же хитрый депутат обманул и своего помощника, сообщив тому, что перечисленные на его карту деньги предназначены другим его помощникам, работающим на общественных началах. Шереметьев заставлял помощника обналичивать деньги и передавать ему якобы для передачи другим помощникам. В действительности же, установило следствие, парламентарий присваивал все средства и распоряжался ими по своему усмотрению.

"Своими действиями Шереметьев причинил материальный ущерб бюджету города Москвы в размере более 2 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - отметила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Ранее сообщалось, что экс-депутату Шереметьеву грозит до 10 лет лишения свободы за мошенничество.

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