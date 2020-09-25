Собянин: Пожилым москвичам рекомендуется оставаться дома

Новости

Еще 1227 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:20
В столице нашли необычные тротуарные решетки со стеклянными вставками 09:19
Во Владимире умер автор автографа на Рейхстаге 09:17
В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом 09:15
Собянин: Вирус не побежден, пандемия продолжается 08:46
Карпин не считает позором вылет "Ростова" из Лиги Европы 08:38
Власти Москвы призвали работодателей вернуть "удаленку" 08:30
Собянин призвал пожилых москвичей оставаться дома 08:21
Более 80 км поврежденных барьерных ограждений отремонтировали в Москве 08:15
Глава военной контрразведки Германии подал в отставку из-за скандала 07:51
Греция предложила России возобновить авиасообщение с 1 октября 07:48
В Нью-Йорке установили "Климатические часы" 07:35
Гигантская крыса награждена медалью за обнаружение мин в Камбодже 07:31
ИКАО призвала приостановить выдачу новых лицензий пакистанским пилотам 06:57
За участие в беспорядках суд Гонконга назначил школьнику 40 месяцев тюрьмы 06:22
Назван главный показатель для оценки второй волны коронавируса 05:55
Организаторы карнавала в Рио-де-Жанейро отменяют февральские гулянья 05:37
Прекращены поиски пропавшего в Бурятии Ан-2 05:29
Шеф-повар назвал срок хранения еды в морозилке 05:20
В Забайкалье 14 участников ОПГ получили 103 года колонии на всех 05:18
Пользователи по всему миру сообщили о сбое в работе Google 04:55
Жители Приморья стали меньше ездить на машинах 04:41
Бразилия, Турция и Индонезия первыми получат китайскую вакцину CoronaVac 04:34
В США казнили афроамериканца после отмены 17-летнего моратория 04:11
В Пенсионном фонде напомнили о завершении оформления выплат на детей 04:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
25.09.2020 08:52
Рубрика: Власть

Собянин: Пожилым москвичам рекомендуется оставаться дома

Текст: Любовь Проценко
В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в столице мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, опубликованный в его персональном блоге. В нем он прежде всего обращается к пожилым москвичам:
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

"В первую очередь я обращаюсь к москвичам старшего поколения, нашим папам и мамам, бабушкам и дедушкам. Но, конечно, это касается и всех жителей города.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Собянин: В Москве серьезный рост госпитализаций с коронавирусом

Начиная с августа, в Европе вновь ощутимо растет заболеваемость

COVID-19. К сожалению, и в Москве в последние дни мы видим значительное увеличение числа выявленных случаев коронавируса. К тому же приближаются холода, а с ними - и традиционный рост простудных заболеваний.

Конечно, нынешняя ситуация значительно отличается от положения дел весной этого года. За прошедшие месяцы мы многое узнали о новом вирусе, стали осторожнее, приобрели привычки, помогающие защититься от заражения. Доктора научились диагностировать и лечить эту болезнь.

Тем не менее, по мнению врачей, наложение двух болезней: простуды и коронавируса, является очень опасным и может иметь тяжелые последствия. Особенно это касается пожилых москвичей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

И Вам, дорогие мои, нужно постараться, насколько это возможно, уберечь себя от риска заболевания.

Поэтому начиная с понедельника, 28 сентября 2020 г. мы просим Вас оставаться дома".

И далее мэр поясняет, что это значит:

1. Москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок.

Просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно.

Прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются.

2. Ежедневные покупки и оплату счетов следует поручить более молодым членам семьи. А если это невозможно, то ходить в магазины и аптеки нужно как можно реже и обязательно в масках и перчатках.

3. Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск. При необходимости вам будут выданы больничные листы.

Но если Ваше присутствие на рабочем месте остро необходимо, то просьба соблюдать максимум осторожности.

* * *

Фото: Сергей Куксин/РГ
Собянин назвал причины роста заболеваемости COVID-19

Обратился глава города с просьбой и к руководителям предприятий вновь перевести как можно больше сотрудников на удаленку, без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей.

А для тех, кто остается на рабочих местах, обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах, включая дезинфекцию, использование средств индивидуальной защиты, социальную дистанцию, измерение температуры работников и тестирование на COVID-19.

Собянин надеется, что эти меры позволят сохранить работоспособность трудовых коллективов.

* * *

Всех же москвичей Собянин настоятельно просит строго соблюдать масочный режим, чтобы не возвращаться к жестким ограничениям нынешней весны. Надеюсь, что мы сможем избежать этого. Но только если будем беречь себя и близких нам людей.

В регионах Власть Работа власти Регионы Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
Греция предложила России возобновить авиасообщение с 1 октября
Мэрия Москвы попросит 5 тысяч компаний перевести сотрудников на "удаленку"
Назван главный показатель для оценки второй волны коронавируса
Аномально теплая погода установилась в нескольких регионах России
Путин на Генассамблее ООН: Действовать сообща и опираться на принципы международного права
Какие проблемы в российской адвокатуре выявил суд над Ефремовым