Собянин: Пожилым москвичам рекомендуется оставаться дома

"В первую очередь я обращаюсь к москвичам старшего поколения, нашим папам и мамам, бабушкам и дедушкам. Но, конечно, это касается и всех жителей города.

Начиная с августа, в Европе вновь ощутимо растет заболеваемость

COVID-19. К сожалению, и в Москве в последние дни мы видим значительное увеличение числа выявленных случаев коронавируса. К тому же приближаются холода, а с ними - и традиционный рост простудных заболеваний.

Конечно, нынешняя ситуация значительно отличается от положения дел весной этого года. За прошедшие месяцы мы многое узнали о новом вирусе, стали осторожнее, приобрели привычки, помогающие защититься от заражения. Доктора научились диагностировать и лечить эту болезнь.

Тем не менее, по мнению врачей, наложение двух болезней: простуды и коронавируса, является очень опасным и может иметь тяжелые последствия. Особенно это касается пожилых москвичей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

И Вам, дорогие мои, нужно постараться, насколько это возможно, уберечь себя от риска заболевания.

Поэтому начиная с понедельника, 28 сентября 2020 г. мы просим Вас оставаться дома".

И далее мэр поясняет, что это значит:

1. Москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок.

Просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно.

Прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются.

2. Ежедневные покупки и оплату счетов следует поручить более молодым членам семьи. А если это невозможно, то ходить в магазины и аптеки нужно как можно реже и обязательно в масках и перчатках.

3. Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск. При необходимости вам будут выданы больничные листы.

Но если Ваше присутствие на рабочем месте остро необходимо, то просьба соблюдать максимум осторожности.

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Обратился глава города с просьбой и к руководителям предприятий вновь перевести как можно больше сотрудников на удаленку, без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей.

А для тех, кто остается на рабочих местах, обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах, включая дезинфекцию, использование средств индивидуальной защиты, социальную дистанцию, измерение температуры работников и тестирование на COVID-19.

Собянин надеется, что эти меры позволят сохранить работоспособность трудовых коллективов.

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Всех же москвичей Собянин настоятельно просит строго соблюдать масочный режим, чтобы не возвращаться к жестким ограничениям нынешней весны. Надеюсь, что мы сможем избежать этого. Но только если будем беречь себя и близких нам людей.