Указ мэра Москвы от 25 сентября 2020 года № 92-УМ "О внесении изменений в правовые акты города Москвы"

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 "О правовых актах города Москвы":

1. Внести изменение в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности" (в редакции указов Мэра Москвы от 22 июня 2020 г. № 74-УМ, от 9 июля 2020 г. № 77-УМ, от 3 сентября 2020 г. № 89-УМ), изложив указ в следующей редакции:

"Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в городе Москве:

1. Снять с 9 июня 2020 г. ограничение для граждан на покидание мест проживания (пребывания) в любых целях, включая прогулки и занятия физической культурой и спортом, в том числе с применением графика, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, установленных Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве, указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ "О введении режима повышенной готовности" (далее также - указ Мэра Москвы № 12-УМ) и иными правовыми актами.

2. Установить, что с 9 июня 2020 г.:

2.1. Возобновляется доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории:

- салонов красоты, косметических салонов, организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих фотоуслуги с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее - требования), установленных Департаментом торговли и услуг города Москвы на основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве;

- многофункционального миграционного центра города Москвы с соблюдением требований, установленных Департаментом экономической политики и развития города Москвы на основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве;

- организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих ветеринарные услуги (в полном объеме) с соблюдением требований, установленных Комитетом ветеринарии города Москвы на основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве;

- общественных организаций, а также организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по трудоустройству и подбору персонала;

- городских кладбищ.

2.2. Возобновляется доступ работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории:

- театров, театральных и концертных организаций, цирков с соблюдением требований, установленных Департаментом культуры города Москвы на основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве, в целях проведения без участия зрителей репетиций творческих коллективов;

- организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство кинофильмов, видеофильмов, издание звукозаписей и нот, деятельность профессиональную, научную и техническую;

- образовательных организаций с соблюдением требований, установленных Департаментом образования и науки города Москвы на основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.

2.3. Возобновляется оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга), услуг по перевозке пассажиров по заказу, такси (в полном объеме) с соблюдением требований, установленных Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы на основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.

2.4. Отменяется требование об оформлении цифрового пропуска, буквенно-числового кода для передвижения с использованием транспортных средств.

3. Установить, что с 16 июня 2020 г. возобновляется доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории:

- сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания с соблюдением требований, установленных

Департаментом торговли и услуг города Москвы на основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве;

- учреждений библиотечной сети при условии обеспечения предварительной записи посетителей, музеев, выставочных залов и зоопарков при условии посещения по электронным билетам и соблюдения ограничения по одновременному количеству посетителей и иных требований, установленных Департаментом культуры города Москвы на основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве;

- медицинских организаций для оказания стоматологических услуг (в полном объеме) с соблюдением требований, установленных Департаментом здравоохранения города Москвы на основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве;

- организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, деятельность в области аренды, лизинга, права, бухгалтерского учета, консультирования по вопросам управления, рекламы, исследований конъюнктуры рынка, технической инвентаризации недвижимого имущества.

4. Установить, что с 23 июня 2020 г.:

4.1. Возобновляется доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории:

- физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов с соблюдением требований, установленных Департаментом спорта города Москвы на основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве;

- ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, в том числе в парках культуры и отдыха, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун с соблюдением требований, установленных Департаментом торговли и услуг города Москвы на основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве;

- учреждений библиотечной сети без предварительной записи посетителей с соблюдением требований, установленных Департаментом культуры города Москвы на основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве;

- организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность водного транспорта.

4.2. Возобновляется возможность использования объектов городской инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, скамеек, беседок и иных объектов, предметов и оборудования, с которыми могли контактировать иные лица.

4.3. Возобновляется работа образовательных организаций, предоставляющих дошкольное образование, в полном объеме с соблюдением требований, установленных Департаментом образования и науки города Москвы на основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.

4.4. Возобновляется работа учреждений социальной защиты населения по оказанию социальных услуг и адресной помощи в обычном режиме с соблюдением требований, установленных Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы на основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.

4.5. Возобновляется деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма.

5. Установить, что в случае, если настоящим указом не предусмотрено установление уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы на основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве специальных требований, доступ посетителей и (или) работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории организаций и индивидуальных предпринимателей возобновляется с соблюдением требований, установленных Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве, указом Мэра Москвы № 12-УМ.

6. Возобновить с 9 июня 2020 г. проведение официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти, а также с 16 июня 2020 г. спортивных мероприятий с количеством посетителей не более 10 процентов от общей вместимости спортивного сооружения при условии согласования с Департаментом спорта города Москвы, с соблюдением при организации спортивных мероприятий требований, установленных Департаментом спорта города Москвы на основании предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.

7. Установить, что:

7.1. Если иное не установлено настоящим указом, с 13 июля 2020 г. снимаются ограничения, предусмотренные указом Мэра Москвы № 12-УМ, не снятые ранее в соответствии с настоящим указом, за исключением ограничений, установленных в отношении:

- проведения публичных мероприятий;

- проведения массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий с учетом особенностей, установленных в пунктах 7.2, 7.3 и 7.4 настоящего указа;

- работы кружков и секций программы "Московское долголетие" до 1 августа 2020 г. с учетом дефиса третьего пункта 7.3 настоящего указа;

- курения кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах;

- использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) в случаях посещения зданий, строений, сооружений (помещений в них), нахождения в транспорте общего пользования, на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта (железнодорожные вокзалы, станции, пассажирские платформы, пешеходные настилы, мосты и тоннели), легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу;

- соблюдения социального дистанцирования;

- соблюдения работодателями требований по обеспечению измерения температуры тела работников, проведения исследований на предмет наличия у работников новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также иных требований, установленных приложением 6 к указу Мэра Москвы № 12-УМ;

- соблюдения требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), установленных уполномоченными органами исполнительной власти города Москвы на основании предписаний Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве, выданных на основании рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

При этом гражданам рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении на улице.

7.2. С 13 июля 2020 г. возобновляется проведение зрелищных и культурно-досуговых мероприятий в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) без использования посадочных мест в зрительных залах для посетителей, если иное не установлено настоящим указом, с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), установленных уполномоченными органами исполнительной власти города Москвы в соответствующей сфере деятельности на основании предписаний Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве, выданных на основании рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

При этом количество посетителей таких мероприятий не может превышать 50 процентов от общей вместимости места проведения таких мероприятий при условии соблюдения социального дистанцирования.

7.3. С 1 августа 2020 г.:

- возобновляется проведение зрелищных и культурно-досуговых мероприятий (показ кинофильмов, проведение концертов, представлений, спектаклей и иных подобных мероприятий) в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в которых не более 3000 посадочных мест в концертных залах, если иное не установлено настоящим указом, с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), установленных уполномоченными органами исполнительной власти города Москвы в соответствующей сфере деятельности на основании предписаний Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве, выданных на основании рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

- при проведении спортивных мероприятий, а также зрелищных и культурно-досуговых мероприятий в соответствии с дефисом первым настоящего пункта количество посетителей не может превышать 50 процентов от общей вместимости места проведения таких мероприятий при условии соблюдения социального дистанцирования;

- возобновляется работа кружков и секций программы "Московское долголетие" на открытом воздухе.

7.4. С 4 сентября 2020 г. возобновляется осуществление конгрессновыставочной деятельности (в полном объеме) с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), установленных Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.

8. Установить, что с 28 сентября 2020 г.:

8.1. Возобновляется необходимость для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы, не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома, за исключением случаев:

- обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), за исключением граждан, переведенных на дистанционный режим работы, находящихся в отпуске, в отношении которых оформлен листок нетрудоспособности;

- передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулки и занятия физической культурой и спортом.

Граждане, указанные в настоящем пункте, вправе в установленном порядке оформить листок нетрудоспособности.

8.2. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории города Москвы:

8.2.1. Рекомендуется перевести работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) на дистанционный режим работы, в том числе в приоритетном порядке работников старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы.

8.2.2. Рекомендуется принять решения об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам):

- подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

- не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей.

8.2.3. Рекомендуется предпринять меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников на рабочих местах.

8.3. Продолжают действовать ограничения, установленные в отношении:

- проведения публичных мероприятий;

- проведения массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий с учетом особенностей, установленных в пунктах 7.2, 7.3 и 7.4 настоящего указа;

- работы кружков и секций программы "Московское долголетие" в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях в них;

- курения кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах;

- использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) в случаях посещения зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых осуществляется реализация товаров, работ, услуг гражданам, нахождения в транспорте общего пользования, на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта (железнодорожные вокзалы, станции, пассажирские платформы, пешеходные настилы, мосты и тоннели), легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу;

- соблюдения социального дистанцирования;

- соблюдения работодателями требований по обеспечению измерения температуры тела работников, проведения исследований на предмет наличия у работников новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также иных требований, установленных приложением 6 к указу Мэра Москвы № 12-УМ;

- соблюдения требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), установленных уполномоченными органами исполнительной власти города Москвы на основании предписаний Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве, выданных на основании рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

8.4. Уполномоченным органам исполнительной власти города Москвы необходимо:

8.4.1. Усилить контроль за соблюдением работодателями требований к организации деятельности, установленных приложением 6 к указу Мэра Москвы № 12-УМ, в том числе требований по обеспечению социального дистанцирования, измерению температуры тела работников, проведению исследований на предмет наличия у работников новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

8.4.2. Обеспечить доведение до граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц информации о необходимости неукоснительного соблюдения требования по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) в случаях посещения зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых осуществляется реализация товаров, работ, услуг гражданам, нахождения в транспорте общего пользования, на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта (железнодорожные вокзалы, станции, пассажирские платформы, пешеходные настилы, мосты и тоннели), легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу, и усилить контроль за соблюдением данных требований.

9. Установить, что ограничения, установленные указом Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ "О введении режима повышенной готовности", действуют в части, не противоречащей настоящему указу.

10. Установить, что сроки снятия ограничений могут быть изменены в соответствии со складывающейся эпидемиологической ситуацией.

11. Признать с 9 июня 2020 г. утратившими силу:

11.1. Указ Мэра Москвы от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ "Об утверждении Порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве".

11.2. Указ Мэра Москвы от 18 апреля 2020 г. № 45-УМ "О внесении изменения в указ Мэра Москвы от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ".

11.3. Пункт 2 указа Мэра Москвы от 21 апреля 2020 г. № 47-УМ "О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ и от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ".

11.4. Пункт 2 указа Мэра Москвы от 29 апреля 2020 г. № 52-УМ "О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. № 40-УМ и от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ".

11.5. Пункт 2 указа Мэра Москвы от 7 мая 2020 г. № 56-УМ "О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. № 40-УМ и от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ".

11.6. Пункт 2 указа Мэра Москвы от 12 мая 2020 г. № 57-УМ "О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. № 40-УМ и от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ".

11.7. Указ Мэра Москвы от 21 мая 2020 г. № 60-УМ "О внесении изменения в указ Мэра Москвы от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ".

11.8. Пункт 2 указа Мэра Москвы от 27 мая 2020 г. № 62-УМ "О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. № 40-УМ и от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ".

11.9. Пункт 2 указа Мэра Москвы от 4 июня 2020 г. № 66-УМ "О внесении изменений в указы Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ и от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ".

12. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.".

2. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Мэра Москвы от 10 марта 2020 г. № 17-УМ, от 14 марта 2020 г. № 20-УМ, от 16 марта 2020 г. № 21-УМ, от 19 марта 2020 г. № 25-УМ, от 23 марта 2020 г. № 26-УМ, от 25 марта 2020 г. № 28-УМ, от 26 марта 2020 г. № 31-УМ, от 27 марта 2020 г. № 33-УМ, от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, от 31 марта 2020 г. № 35-УМ, от 2 апреля 2020 г. № 36-УМ, от 4 апреля 2020 г. № 39-УМ, от 9 апреля 2020 г. № 41-УМ, от 10 апреля 2020 г. № 42-УМ, от 18 апреля 2020 г. № 44-УМ, от 21 апреля 2020 г. № 47-УМ, от 28 апреля 2020 г. № 51-УМ, от 30 апреля 2020 г. № 53-УМ, от 7 мая 2020 г. № 55-УМ, от 21 мая 2020 г. № 59-УМ, от 27 мая 2020 г. № 61-УМ, от 4 июня 2020 г. № 66-УМ, от 8 июня 2020 г. № 69-УМ, от 15 июня 2020 г. № 72-УМ, от 22 июня 2020 № 74-УМ):

2.1. Пункт 12.2 указа после слов "(в том числе работниками)" дополнить словами "требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки),".

2.2. Пункт 13.7 указа признать утратившим силу.

3. Внести изменение в указ Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. № 40-УМ "Об особенностях применения мер ответственности за нарушение организациями и индивидуальными предпринимателями режима повышенной готовности в городе Москве" (в редакции указов Мэра Москвы от 29 апреля 2020 г. № 52-УМ, от 7 мая 2020 г. № 56-УМ, от 12 мая 2020 г. № 57-УМ, от 27 мая 2020 г. № 62-УМ), дополнив пункт 1.2.5 указа после слов "работников и посетителей" словами ", требований по использованию работниками и посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки)".

4. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

Мэр Москвы С.С.Собянин







