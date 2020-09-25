Собянин призвал пожилых москвичей оставаться дома

В связи в наступлением осенне-зимнего сезона и осложнением эпидситуации мэр Москвы Сергей Собянин призвал пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома с понедельника, 28 сентября. Об этом глава города написал в своем блоге.

С понедельника горожанам старше 65 лет не рекомендуется без особой необходимости покидать дом или дачу. Мэр также попросил пожилых людей временно ограничить социальные контакты.

"Покупки и оплату счетов следует поручить более молодым членам семьи, - уточнил Собянин. - А если это невозможно, то ходить в магазины и аптеки нужно как можно реже и обязательно в масках и перчатках.

Работающим пенсионерам рекомендуется перейти в дистанционный режим или взять отпуск. При необходимости всем оформят больничные листы.