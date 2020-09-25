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25.09.2020 08:30
Рубрика: Общество

Власти Москвы призвали работодателей вернуть "удаленку"

Текст: Сергей Бабкин

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал столичных работодателей снова перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим работы. Об этом говорится в опубликованном сегодня обращении в блоге главы города.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Собянин назвал причины роста заболеваемости COVID-19

Собянин обратился к работодателям в связи с тем, что заболеваемость COVID-19 снова начала расти. В связи с этим мэр рекомендовал по возможности вернуть "удаленку" без ущерба для производственных процессов.

На рабочих местах мэр призвал как можно тщательнее соблюдать санитарные меры. В частности, организовать дезинфекцию, соблюдать масочно-перчаточный режим. В списке требований остается измерение температуры и социальная дистанция.

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