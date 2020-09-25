Власти Москвы призвали работодателей вернуть "удаленку"

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал столичных работодателей снова перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим работы. Об этом говорится в опубликованном сегодня обращении в блоге главы города.

Собянин обратился к работодателям в связи с тем, что заболеваемость COVID-19 снова начала расти. В связи с этим мэр рекомендовал по возможности вернуть "удаленку" без ущерба для производственных процессов.

На рабочих местах мэр призвал как можно тщательнее соблюдать санитарные меры. В частности, организовать дезинфекцию, соблюдать масочно-перчаточный режим. В списке требований остается измерение температуры и социальная дистанция.