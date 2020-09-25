Собянин: Вирус не побежден, пандемия продолжается

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям города с просьбой внимательно относиться к здоровью окружающих и соблюдать все рекомендации врачей.

"Борьба с вирусом этой весной была успешной, мы спасли тысячи жизней, - написал Собянин в своем блоге. - Но с первыми победами пришло чувство самоуспокоенности. Однако вирус пока не побежден, пандемия продолжается". Глава города призвал жителей к дисциплине и ответственности.

Необходимо строго соблюдать масочный и перчаточный режим в общественных местах и проявить особое внимание к пожилым людям.

"Нам очень не хочется возвращаться к жестким ограничениям этой весны, - отметил Собянин. - Надеюсь, что мы сможем избежать этого. Но только если будем беречь себя и близких".