В Великобритании отмечено рекордное число заболевших COVID-19

В Великобритании количество выявленных случаев коронавируса стало самым высоким с начала пандемии COVID-19 - 6634 в сутки. Об этом говорится в данных Министерства здравоохранения страны.

Отмечается также, что за сутки скончались 40 человек с подтвержденным результатом на коронавирус. На данный момент общее число заразившихся в стране превышает 416 тысяч человек.

Напомню, премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о новых ограничениях, направленных на борьбу с вирусом. Меры защиты от COVID-19 рассчитаны на шесть месяцев. Они коснутся часов работы заведений, проведения мероприятий и правил использования масок. Отмечалось, что, если это не поможет сдержать распространение COVID-19, правительство не исключает введение нового карантина.

Список стран с наиболее высоким ростом числа заболевших сейчас возглавляют США (45.4К vs 41.6К) и Франция (16.1К vs 13.1К).

Власти Франции и Канады уже сообщили о планируемом ужесточении связанных с пандемией ограничений.

В Москве с 12 мая действует масочный режим. В магазинах, торговых центрах, при поездках на любых видах общественного транспорта, в такси и в других местах следует использовать средства индивидуальной защиты - маски, респираторы и перчатки. Такая мера рекомендована санитарными врачами. Она связана с режимом ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции, который действует уже полтора месяца. Об этом сообщается сегодня на официальном сайте мэра Москвы.

В общественных местах по-прежнему нужно соблюдать дистанцию не менее полутора метров.

Эти же меры касаются и пребывания на рабочих местах на предприятиях Необходимо не только носить маски и перчатки во всех помещениях общего пользования, но и соблюдать социальное дистанцирование. При появлении симптомов ОРВИ сотрудники предприятий должны оставаться дома. Чтобы вернуться к работе, надо предоставить больничный лист или справку от врача.

Появление в общественном транспорте только в маске или только в перчатках считается нарушением. Если пассажир не использует маску или перчатки, то ему грозит штраф в размере 5 тыс. руб. (за нарушение ч. 4 ст. 3.18.1 КоАП Москвы).

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин обратился с просьбой к пожилым москвичам ограничить свою активность, избегать лишних контактов. Работодателей мэр попросил максимально использовать удаленный способ работы.