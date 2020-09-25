Власти Москвы не планируют закрывать рестораны и кафе

В Москве растет заболеваемость коронавирусом. Власти вернули самоизоляцию для пожилых людей.

При этом городские власти пока не намерены закрывать рестораны и кафе и вводить для них новые рекомендации по работе, сообщил РИА Новости глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Только за последнюю неделю на 30 процентов увеличилось количество ежедневных госпитализаций. Это связано с большим объемом тестирования и сезонными заболеваниями. В ближайшее время в городе будут наращивать объемы вакцинации от COVID-19. Сейчас в государственных медицинских организациях Москвы проходит добровольная вакцинация медработников. В первую очередь прививку делают врачам и медсестрам кабинетов ОРВИ, персоналу амбулаторных КТ-центров, сотрудникам отделений медицинской помощи на дому.