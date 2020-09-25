Напавший на главу камчатского минздрава помещен в психдиспансер

Житель Камчатки, который распылил перцовый баллончик в лицо врио главы краевого минздрава Марины Волковой, помещен в психоневрологический диспансер.

- Мера пресечения ему не избрана, - сообщил РИА Новости представитель регионального СУ СК РФ.

Напомним, вечером 23 сентября 36-летний мужчина напал на чиновницу в ее служебном кабинете "из личной неприязни". Женщина получила химический ожог. Расследуется уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Предполагается, что фигурант страдает психическим расстройством. Возможно, его поместят на принудительное лечение.