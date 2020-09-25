В Нижегородской области задержан подозреваемый в убийстве девочки

В Нижегородской области следователи СО по городу Бор совместно с сотрудниками полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 9-летней девочки. Об этом сообщает СУ СК по региону.

Подозреваемый мужчина 1986 года рождения, он проживает в другом районе Нижегородской области. Сейчас с ним работают следователи СК.

Напомним, тело 9-летней девочки с признаками насильственной смерти было найдено вчера в безлюдном месте поселка Неклюдово Борского района. Она вышла из автобуса на остановке в районе 17 часов, возвращаясь из школы, после чего пропала. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".