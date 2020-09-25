В Кузбассе нашли нарушения в колонии, где заключенные устроили банкет

Нарушения режима выявила прокуратура в кузбасской исправительной колонии № 37 строгого режима, где осужденные устроили банкет.

Проверка началась после того, как СМИ опубликовали материалы о застолье, устроенном "активистами" в честь проводов на свободу одного из сидельцев.

- В результате выявлены нарушения уголовно-исполнительного законодательства в части обеспечения режимных требований и воспитательной работы с осужденными, - сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.

Как выяснилось, проводы состоялись вечером 30 сентября 2018 года. Группа осужденных в спортивных костюмах, отбывающих уголовное наказание в разных отрядах, два часа отмечала праздник, собравшись в комнате воспитательной работы отряда №1 без разрешения администрации. Пользуясь отсутствием надзора со стороны сотрудников учреждения, участники банкета разделали и съели копченого поросенка.

По итогам проверки прокурор области внес начальнику регионального ГУФСИН России представление об устранении нарушений. Сейчас это представление рассматривается.