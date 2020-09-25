Восстановление водных биоресурсов после аварии в Норильске займет 18 лет

На восстановление водных биоресурсов после разлива нефтепродуктов в Норильске в мае этого года потребуется около 18 лет, сообщил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Авария в Норильске подтверждает, что недооценка угроз ведет к серьезным экологическим последствиям. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

По его словам, к такому выводу пришли ученые по результатам исследования бассейна озера Пясино (около Норильска).

Илья Шестаков рассказал, что ущерб оценивается в 3,5 млрд рублей. Чтобы восполнить потери (около 9 тыс. мальков), потребуется построить три завода: осетровый, хариусовый и сиговый.

Также на месте аварии была обнаружена рыба с содержанием нефтепродуктов, которую тоже можно считать погибшей, поскольку она уже не будет давать воспроизводство и не пригодна в пищу, сказал Шестаков.

По его оценке, объем промышленного вылова в бассейне составляет около 500 тонн ценных пород рыб. "Это очень важно как с точки зрения поставок на внутренний рынок, так и, конечно, с точки зрения занятости населения", - считает глава Росрыболовства.

Напомним, авария произошла в конце мая 2020 года. Из хранилища дочернего предприятия "Норникеля" вылилось более 20 тыс. тонн дизельного топлива. Значительная его часть попала в реки Амбарная и Далдыкан.