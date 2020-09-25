Новый мост через реку Колу в Заполярье откроют 28 сентября

В Мурманской области 28 сентября введут в эксплуатацию новый мост через реку Колу взамен того, который рухнул 1 июня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Новый мост является трехпролетным и представляет собой металлическую ферму длиной более 113 метров, соединяющую берега реки. Такая конструкция моста позволит максимально снизить воздействие воды на опоры. Дальние от русла реки опоры стоят на четырех сваях, а те, что ближе к руслу реки, на тринадцати. Глубина погружения свай - 20 метров. Установка нового моста началась в двадцатых числах августа.

Старый мост через Колу, построенный в 1930 году, рухнул 1 июня во время паводка. На время работ по строительству нового моста через реку железнодорожники организовали движение поездов по обходному участку. Для этого было уложено 5,7 километров нового пути от станции Выходной до блокпоста на 9-м километре. Работа по восстановлению железнодорожного сообщения с Мурманском была проведена за 18 дней. Первый грузовой поезд по обходному участку прошел 19 июня, пассажирский - 24 июня. На 30 сентября запланировано испытание нового моста. К 1 октября планируется восстановить движение по основной железнодорожной ветке до Мурманска.