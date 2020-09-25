Ремонтировать дороги в Санкт-Петербурге будут в рамках нацпроекта

Обновить стратегию по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 2025 года попросил вице-премьер Марат Хуснуллин министра транспорта совместно с региональными органами власти.

"Сегодня наша задача - определить стратегические направления развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области с учетом всех видов транспорта", - сказал Хуснуллин на заседании Координационного совета по развитию транспортной системы этих регионов. Обновленная стратегия, по словам вице-премьера, должна учитывать все виды транспорта и создать комфортную среду для граждан и экономического развития регионов.

Кроме того, Хуснуллин поддержал предложение правительства Санкт-Петербурга о включении Санкт-Петербургской агломерации в национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Сейчас, как сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов, Санкт-Петербург не входит в национальный проект. Для достижения показателей, установленных указом президента, необходимо привести в нормативное состояние не менее 85% дорог. В начале года этот показатель в Санкт-Петербурге составлял 64,5%, и при существующем уровне финансирования ремонта дорог останется на этом уровне в 2024 году.