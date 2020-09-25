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25.09.2020 11:27
Рубрика: Общество

В Петербурге анонсировали новый температурный рекорд по теплу

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Санкт-Петербург пришло необычно теплое бабье лето. Синоптики прогнозируют и на сегодняшний день температурный рекорд, который очень порадует петербуржцев. Столбик термометра может подняться до 23 градусов. Предыдущие дни - 23 и 24 сентября - рекорды уже установлены.

Фото: iStock
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил Михаил Леус, ведущий специалист центра "Фобос".

"Сегодня, 25 сентября, антициклон, ушедший на юго-восток Европейской России, еще сохранит своe влияние на синоптическую ситуацию в Северной столице. Днем по-прежнему переменная облачность и полное отсутствие дождей. Это позволит температурному фону, как и в прошедший два дня, выйти на уровень рекордно высоких значений", - объясняет синоптик.

По прогнозам, сегодня температура воздуха +21…+23 градусов, по области +19…+24 градуса. Ветер юго-восточный, южный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 миллиметров ртутного столба, что находится в границах нормы.

Вчера в Северной столице, как напоминает Михаил Леус, "был обновлен второй подряд суточный рекорд максимальной температуры воздуха, и теперь для 24 сентября он составляет +23,6 градусов, что на 0,7 градуса выше прежнего достижения 1925 года".

Так что есть все шансы сегодня установить уже третий подряд температурный рекорд. Пока что самая высокая температура этого дня была в 1925 году и составляла +22,6 градуса.

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