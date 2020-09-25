Карпин не считает позором вылет "Ростова" из Лиги Европы

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин не считает поражение от "Маккаби" из Хайфы в матче Лиги Европы позором. По его мнению, это говорит об уровне чемпионата РПЛ.

В четверг "Ростов" на своем поле проиграл "Маккаби" (1:2), завершив выступление в Лиге Европы. На послематчевой пресс-конференции наставник ростовчан Валерий Карпин назвал причины неудачи, добавив, что не видит позора в этом.

"Основная причина поражения - не хватало движения. Будем разбираться. Была скованность. Недооценки соперника не было, абсолютно. Начали игру хорошо, забили… Но после гола отдали инициативу вместо того, чтобы пытаться развить успех. Это психология. Начали жаться, перестали прессинговать. Это один из моментов, который можно поставить себе в укор", - сказал он. Наставник ростовчан не считает, что его команда опозорилась в этом матче.

"Вину чувствуем, но называть это позором… Если кто-то думал, что мы априори сильнее "Маккаби", то он глубоко заблуждался. Команда как минимум не слабее", - продолжил он.

Это поражение говорит об уровне чемпионата РПЛ, уверен Карпин. При этом он не снимает с себя вину за поражение.