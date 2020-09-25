Льюис Хэмилтон рассказал о своем настрое на предстоящую гонку в Сочи

В Сочи стартовали первые тренировочные заезды в рамках десятого этапа чемпионата "Формулы-1", а в воскресенье состоится Гран-при России "королевских гонок".

Накануне нынешний чемпион и лидер текущего сезона британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон принял участие в виртуальной пресс-конференции. Об этом сообщает пресс-служба "Сочи Автодром".

Если Льюис Хэмилтон одержит 91-ю победу, то сравняется с Михаэлем Шумахером по количеству побед в "Формуле-1".

- Добиться победы будет непросто, но если это случится... Знаете, когда-нибудь я сравняюсь с Михаэлем, возможно, уже скоро, но я не знаю и не могу вам сказать, как буду себя при этом чувствовать, что будет значить для меня такой успех, и будет ли он так уж важен на фоне гораздо более значимых событий и процессов, что происходят в мире. Это огромная честь, но не более, - сказал Хэмилтон.

Известный гонщик вспомнил, что впервые встретил Шумахера на трассе в Керпене и даже немного пообщался с чемпионом мира. А после Гран-при Абу-Даби они обменялись шлемами.

- Невероятно, что Михаэль смог уделить мне время и согласился на обмен, - сказал Хэмилтон. - Пожалуй, тот его шлем - самый ценный из всех, что у меня есть. Между нами никогда не было долгих искренних разговоров, но я всегда восхищался Михаэлем.

Также спортсмен признался, что совсем не думает о цифрах и показателях, а к предстоящей гонке относится точно так же, как к любой другой. По словам Хэмилтона, он изо всех сил будет стараться опередить соперника по команде Валттери Боттаса и остальных конкурентов.

- Я знаю, насколько сложно опередить всех, и потому думаю не о рекорде, а о конкретных задачах по ходу уик-энда, - объяснил гонщик. - Если же говорить о количестве титулов, здесь ситуация немного отличается. Победа в чемпионате - это всегда результат долгой работы. Тебе кажется, что до успеха очень далеко, что он практически недостижим. Ты выкладываешься на пределе, но никогда не бываешь абсолютно уверен в том, что все получится. А когда успех все-таки приходит, ты уже думаешь о том, что дальше. Возможно, в случае повторения рекорда мне потребуется некоторое время, чтобы осознать, чего я добился.

Говоря о своем месте в команде, Хэмилтон считает себя звеном одной большой цепи и не считает победу в гонках исключительно своей заслугой.

- У нас многочисленный коллектив, в котором все сотрудники неустанно трудятся день за днем, неделя за неделей - я каждому из них очень благодарен! - с гордостью отметил лидер "Формулы-1". - Не считая самого пилотажа, нет ничего лучше, чем наблюдать, как эти потрясающие умы совместными усилиями каждый год строят очень быструю машину, всякий раз придумывая нечто инновационное. Будучи командным игроком, я всегда прилагаю максимум усилий, чтобы оправдать надежды коллектива. Вне зависимости от того, насколько велико наше преимущество, или как сильно мы уступаем соперникам, на трассе и за ее пределами мы всегда стремимся сработать максимально здорово. Секрет нашего успеха - в фантастически слаженной работе и постоянном стремлении к совершенству.

Как ранее писала "РГ", накануне Хэмилтон и Квят прибыли в Сочи на Гран-при России "Формулы-1".